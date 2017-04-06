Президент России Владимир Путин 5 апреля подписал указ о предоставлении безвизового въезда в страну негражданам Латвии и Эстонии, родившимся после 6 февраля 1992 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущий указ, который издал 17 июня 2008 года, будучи президентом, Дмитрий Медведев, предоставлял право безвизового въезда для неграждан Латвии и Эстонии, ранее имевших гражданство СССР, а также их несовершеннолетних детей.



Таким образом, два года спустя образовалась отдельная категория неграждан, родившихся после 6 февраля 1992 года (день прекращения существования института советского гражданства) и достигших своего совершеннолетия, а также их детей, которые уже не могли воспользоваться безвизовым режимом, так как положения указа на них не распространялись.



В новом указе, который подписал Владимир Путин, из текста исключена формулировка "состоявшие в гражданстве СССР", что дает всем категориям неграждан Латвии и Эстонии право на безвизовый въезд в Россию.



Проект обновленного документа был подготовлен МИД России в ноябре 2016 года.