Сегодня вступили в силу принятые Сеймом дополнения к Закону о национальной безопасности, которые разрешают министру внутренних дел запрещать выезд из страны потенциальным участникам военных конфликтов, террористам и лицам, представляющим угрозу национальной безопасности.

Основанием для запрета может послужить наличие подозрений, что за пределами Латвии гражданин, негражданин или лицо, получившее вид на жительство, «планирует принять участие в вооруженном конфликте, террористических действиях или других действиях, в результате чего есть достаточные основания полагать, что после возвращения в Латвийскую Республику лицо будет угрожать национальной безопасности».



Процедура запрета будет предельно проста. Учреждение, занимающееся вопросами безопасности (например, Полиция безопасности или Бюро по защите конституции) передает главе МВД список лиц, которым, по мнению учреждения, следует запретить выезд за границу. Министр принимает решение и устанавливает срок — до одного года, в течение которого человек не сможет выезжать. Его паспорт и ID-карта изымаются Управлением по делам гражданства и миграции: соответствующая поправка внесена в Закон о документах, удостоверяющих личность.



Решение министра можно оспорить в Департаменте административных дел Верховного суда. Но пока суд да дело, человек остается «невыездным».



По мнению разрабатывавшего поправки Айнара Латковскиса (Единство), в списке неблагонадежных будут находиться не сотни и не тысячи, а несколько человек в год. Депутат отметил, что что речь идет не о запрете путешествовать, а о военных действиях за рубежом и наших согражданах, которые едут в третьи страны воевать на одной из сторон конфликта, а затем возвращаются домой уже с навыками боевиков и нередко представляют здесь реальную опасность после такого специфического обучения.