Янис Кемерс, будущий пенсионер, Нортгемптон, Великобритания, 17 августа 2017 г. 10:00

- Я хотел бы выразить мысли иностранных пенсионеров латвийского происхождения о двойном налогообложении пенсий иностранных пенсионеров и рекомендации по решению этой проблемы.