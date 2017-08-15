В последние годы число живущих в Латвии граждан России резко увеличилось. Существует мнение, что для латвийцев выгода от гражданства соседней страны кроется в получении российской пенсии, а то и двух сразу, сообщет программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Сейчас на территории Латвии проживает 55,44 тысячи граждан России, за минувшие десять лет это число удвоилось. По мнению специалистов, на активность в принятии гражданства соседней страны повлияла возможность подать заявление на российскую пенсию.

Пожилые люди, испытывая сложности с трудоустройством из-за возраста и утраченного здоровья, делали выбор в пользу российской пенсии. В России пенсионный возраст не меняется с 1930-х: для женщин — 55, для мужчин — 60 лет.



До 2011 года встречались отдельные случаи, когда жители Латвии получали две пенсии одновременно: латвийскую и российскую. Но с момента вступления в силу латвийско-российского договора о социальной защите получать две пенсии стало невозможным. Государства обмениваются информацией.



«Есть такой аспект в договоре — обмен информацией. Речь идет о страховых периодах — тех периодах, которые отработаны на территории Латвии и на территории России, причем за все время — и до независимости, и после независимости.

Сейчас этот вопрос абсолютно прозрачен, получить две пенсии уже невозможно. Вне зависимости от правового статуса человека, он может получать либо пенсию в России, либо пенсию в Латвии за один и тот же период», — пояснил руководитель бюро депутата Европарламента Татьяны Жданок Мирослав Митрофанов.



О том, как происходит обмен данными по расчету пенсий, рассказывает старший специалист Департамента страхования Минблага Даце Трушинска.



«Обмен информацией происходит между компетентными учреждениями двух государств.

С латвийской стороны это Агентство социального страхования, с российской — Российский пенсионный фонд. Если какой-либо российский гражданин запрашивает пенсию, то, соответственно, запрашивается информация у российской стороны — не предоставлена ли уже этому гражданину российская пенсия. Но обмен такой информацией происходит только по гражданам», — подчеркнула она.



Между тем, Россия не предоставляет Латвии информацию о числе негражан, получивших российский паспорт, так как не признает статус негражданина.



«Обмен информацией между государствами не налажен. Какое-то время назад было так, что Россия отказывалась предоставлять информацию о гражданах России, которые из Латвии и получили российское гражданство. Они могли жить с двумя статусами. На данный момент — я не думаю, что наладилось взаимодействие.



Просто люди стали добросовестнее регистрировать эти изменения»,

— подчеркнула Елизавета Кривцова — правозащитник, депутат Юрмальской думы.



У Управления по делам гражданства и миграции (УГДМ) нет точной информации о том, сколько неграждан стали россиянами, поэтому граждан РФ может оказаться на самом деле больше. Но тех, кто пытается жить с двумя паспортами одновременно, УДГМ вычисляет довольно быстро.



«В принципе, у УДГМ нет информации о том, сколько неграждан в действительности приняли российское гражданство, так как российские компетентные органы не дают информацию о латвийских негражданах, обосновывая это законодательством России о защите личных данных. В принципе, информация предоставляется только о латвийских гражданах, как это предусматривает российское законодательство. Что касается неграждан, которые приняли российское гражданство, но не отказались от статуса негражданина — УДГМ проводит проверку и аннулирует статус негражданина. Эту информацию УДГМ получает с сотрудничестве с латвийскими и зарубежными диппредставительствами, Государственной погранохраной и Агентством социального страхования.



В целом же ситуация позитивна — латвийские неграждане, принимающие российское гражданство, в установленном законом порядке выполняют требование об отказе от статуса негражданина и оформляют временный вид на жительство для проживания в Латвии»,

— указала представитель ведомства Ундине Приекуле.



Резкий рост числа российских граждан, скорее всего, свидетельствует, что люди стали сообщать властям о принятии гражданства РФ, считает Елизавета Кривцова.



«Никаких таких резких подвижек в обществе — все резко начали получать российское гражданство — не было замечено. Скорее, это связано с изменением процедуры, улучшением сотрудничества с Россией в этом вопросе — это привело к тому, что у нас появилась информация о том, кто зарегистрировался как гражданин России», — считает она.



Тенденция такова: соблазн получать российскую пенсию путем смены гражданства после обвала рубля и обесценивания российских пенсий пропал. Мотивы тех, кто желает сменить гражданство на российские, несколько иные. Хотя, как и прежде, есть люди, для которых получение хоть и малого пособия — выход в трудной жизненной ситуации, подчеркивает Мирослав Митрофанов.



«Есть одна категория людей, для которых, может быть, эта российская пенсия оказывается выгодной — при том, что составляет очень небольшую сумму. Речь идет о женщинах предпенсионного возраста.

Все-таки есть отличие в сроках выхода на пенсию. Естественно, у людей, которым сложно найти какую-то работу по силам в Латвии, иногда не остается выхода — они готовы эти 30-50 евро получать, лишь бы не остаться без копейки. Это касается людей, которые потеряли здоровье, которые живут в небольших городах и сидят без работы. Я знаю лично женщин, которых состояние здоровья вынуждало соглашаться на низкую российскую пенсию, чтобы иметь хотя бы что-то», — рассказал он.



По данным УДГМ, число граждан Латвии русской национальности в 2017 году достигло 351,9 тысячи, неграждан русской национальности — 159 069. С начала 2007 года число граждан Латвии русской национальности сократилось на 13 559, а число неграждан Латвии русской национальности стало меньше на 92 677. Кто-то принял гражданство другой страны, кто-то умер, ведь значительная часть неграждан — люди старшего поколения.