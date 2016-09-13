В преддверии выборов в самоуправления Латвии в Даугавпилсе наблюдается повышенная политическая активность.

В частности, как стало известно порталу Nasha.lv, руководство Latgales Partija задолго до выборов пытается достичь договоренности с представителями различных политических сил, чтобы набрать вес к часу икс.Как рассказал порталу Nasha.lv председатель Союза зеленых и крестьян (СЗК), полгода назад в Риге состоялась встреча, на которой присутствовал сам г-н Бригманис, депутат Сейма от Латгалии Рихард Эйгим и руководитель Латгальской партии Янис Лачплесис.- Янис Лачплесис обратился к представителям Союза зеленых и крестьян с предложением о сотрудничестве. Конкретно просьба касалась возможности выйти на выборы самоуправлений единым списком. В ходе нашей встречи договоренность о создании коалиции достигнута не была.- Нет, никаких изменений нет. Мы придерживаемся мнения, что Зеленые и крестьяне — сильная партия, у нас хорошие рейтинги, наша команда представлена сильными представителями в Даугавпилсе, которые показывают хорошие результаты, так что на сегодня мы планируем выходить на выборы отдельным списком. Тем не менее, мы не строим никаких границ, у нас нет никаких красных линий — мы прагматически работаем на результат. На данный момент, спустя полгода, г-н Лачплесис лично ко мне с повторным предложением о сотрудничестве не обращался. Правда, я не исключаю вероятности, что руководитель Латгальской партии пытается договориться о сотрудничестве с другими представителями нашей партии. В политике многое может быть, поэтому в отсутствии информации, я бы оставил этот вопрос открытым, - рассказал «Нашей» Аугуст Бригманис.Депутат, представитель СЗК в Даугавпилсе, присутствовавший на встрече с г-ном Лачплесисом, также прокомментировал вопрос возможности сотрудничества с Латгальской партией.- Да, действительно, полгода назад по инициативе г-на Лачплесиса в Риге состоялась встреча. Мэр Даугавпилса выступил с инициативой создать на выборах 2017 года единый список Союза зеленых и крестьян и Латгальской партии. В ходе встречи мы пришли к общему мнению, что каждая из партий должна идти на выборы отдельным списком. Мы считаем, что у Союза зеленых и крестьян достаточно сильные позиции, чтобы выйти на выборы самостоятельно. Также мы договорились о том, что у Союза зеленых и крестьян не будет никаких красных линий, и никаких ограничений для совместной работы после выборов. Но, перед выборами объединения как такового не будет.- Да, подобная информация мне известна. 1 сентября у нас в Сейме начались рабочие дни, мы вышли из отпуска. Мне удалось узнать, что в последние 2-3 недели активность Латгальской партии в отношении Зеленых и крестьян очень большая. Ситуация в том, что г-н Лачплесис и Латгальская партия все-таки хотят объединиться с СЗК. При этом, ни со мной лично, ни с г-ном Бригманисом никто больше не разговаривал.- Со своей стороны могу сказать лишь одно — решение, принятое полгода назад, вряд ли будет меняться. Союз зеленых и крестьян пойдет на выборы своим списком как в Риге, так и в Даугавпилсе. Нет смысла возвращаться к этой теме. Это мое мнение, и оно не расходится с мнением правления нашей партии о том, что в городе Даугавпилсе никакого объединения с другими партиями не будет.- Сегодня у СЗК очень сильные позиции, и они сильны в том числе и в Даугавпилсе. Мне кажется, каждой партии нужно соблюдать договоренность идти на партию отдельным списком, а уже после выборов садиться за стол переговоров. От лица Союза зеленых и крестьян могу сказать одно — после выборов 2017 года в самоуправления мы будем сотрудничать с любой партией, при одном условии,- если представители этой партии будут работать на благо города, а не будут просиживать штаны и ничего при этом не делать. Это одно из тех условий, которое непременно будет поставлено.